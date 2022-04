Após perder canal no Instagram, ex-morador de rua posta vídeo tocando violão: “Nem um dia”

Três dias após seu principal canal no Instagram ter sido deletado sem maiores explicações por parte da plataforma, o ex-morador de rua Givaldo Alvres postou um vídeo em sua conta no TikTok tocando violão e cantando a música do Djavan “Nem um dia”.

Givaldo foi surpreendido no sábado com a notícia de que seu canal com quase 500 mil seguidores saiu do ar. “Cabeças vão rolar. Aguardem. Já que derrubaram minha conta lá no vizinho, vou tirar uma folga até voltar”, postou Givaldo no TikTok no final de semana.

O Instagram até o momento não revelou os motivos do canal do ex-morador de rua ter sido deletado da plataforma.

“Podem tentar, mas a gente que viveu nas ruas aprende que cada dia é dia. Força e coragem a todos os que torcem por mim”, disse em sua postagem anterior.

No post de hoje do TikTok Givaldo está sentado na cama, cantando Djavan e tocando violão. Ao fundo, uma mulher que não aparece canta a canção com ele. “Vamos de música com minha amiguinha”, postou.

Givaldo, que ficou famoso após ter sido flagrado pelo personal trainer com a mulher dele fazendo sexo em Planaltina, tem enfrentado acusações da viúva do MC Kevin, Deolane Ribeiro, que o acusa de ter abusado da mulher enquanto ela estava em surto.

Os dois gravaram vídeos trocando acusações nas redes sociais e a defesa do ex-mendigo entrou com uma ação na Justiça exigindo que ela se explique perante as autoridades.

Deolane foi intimada no final da semana passada. “Já que a doutora Deolane diz que está aguardando a intimação, pronto, a Justiça já intimou” disse Givaldo, em vídeo postado no Instagram.

