Ex-morador de rua manda recado para Deolane Ribeiro: “A Justiça já intimou”

O ex-morador de rua Givaldo Alves mandou um recado para a advogada Deolane Ribeiro, ex-viúva do MC Kevin, que o chamou de “mendigo” e “nojento” e o acusou de ter se aproveitado da mulher que fez sexo com ele no carro, em Planaltina: “Já que a doutora Deolane diz que está aguardando a intimação, pronto, a Justiça já intimou” disse, em vídeo postado no Instagram.

Em sua última declaração pública, Deolane criticou o ex-morador de rua. “Você não é um amante, é um aproveitador de uma mulher que estava em total estado de vulnerabilidade. Isso se chama estupro de vulnerável”, disse.

A defesa de Givaldo diz que Deolane possivelmente cometeu calúnia, difamação e injúria. O ex-morador de rua quer que a advogada se explique “para aclarar as equivocidades e dubiedades das manifestações objurgadas e possibilitar ao Interpelante o justo exercício de ação penal privada em desfavor da Interpelada pelos possíveis delitos de calúnia, difamação e injúria”.

Na nota publicada hoje em seu Instagram, Givaldo fala: “Não é preciso retribuir o mal com o mal; o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a rebaixar-lhe o orgulho; é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça, do que ele próprio cometer uma; vale mais ser enganado do que enganador, ser arruinado do que arruinar os outros”, disse o auto-intitulado “mendilover”.

TRETA

O início da treta entre Deolane e o ex-morador de rua Givaldo foi um vídeo onde Deolane se mostra irritada com as notícias e vídeos postados nas redes mostrando seu desafeto em festas e sendo beijado por mulheres. “E esse monte de mulher dando atenção para esse cara nojento! Olha, pelo amor de Deus, gente, para! Povo tratando o cara como se ele tivesse salvado alguém da morte. [...] O cara ajudou a afundar uma mulher e as outras ainda em cima, dando beijo, abraço, tatuagem. Ajuda, hein? [...] Vamos raciocinar, pensar na vida, a mulher tá até agora transtornada numa clínica psiquiátrica e esse cara dando risada por aí. Um monte de mulherada linda agarrando, beijando… me julguem”, disse.

Em suas redes, Givaldo respondeu dizendo que talvez os dois tivessem mais em comum do que imaginavam. “Talvez você esteja indignada por um mendigo haver ganho fama e notoriedade, ainda que por uma tragédia, mas aí pensei: ‘Talvez tenhamos algo em comum, Florzinha’”, comentou.