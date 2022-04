Após ter conta deletada de rede social, ex-morador de rua ameaça: “cabeças vão rolar”

Ainda inconformado em tem perdido sua principal conta no Instagram, onde tinha quase 500 mil seguidores, o ex-morador de rua Givaldo Alves usou a conta do TikTok para mandar um recado aos responsáveis pelo sumiço de sua conta.

“Cabeças vão rolar. Aguardem. Já que derrubaram minha conta lá no vizinho, vou tirar uma folga até voltar”, postou Givaldo na plataforma de vídeos, onde atualmente tem 727 mil seguidores.

O ‘mendilover’, como se autodenomina, ficou famoso ao ser flagrado por um personal trainer fazendo sexo com a mulher dele no carro e vive agora como influencer, postando nas redes as fotos das festas, mulheres e do apartamento onde mora, na frente da praia.

“Podem tentar, mas a gente que viveu nas ruas aprende que cada dia é dia. Força e coragem a todos os que torcem por mim”, disse o ex-morador de rua.

A página apagada @givaldoalves_brasil, ainda aparece no mecanismo de busca do Google, mas quando alguém clica aparece a mensagem “Esta página não está disponível. O link que você acessou pode estar quebrado ou a página pode ter sido removida”. Ainda não há uma posição oficial do Instagram sobre a retirada da página do ar.

LEIA TAMBÉM: Ex-morador de rua manda recado para Deolane Ribeiro: “A Justiça já intimou”

MENSAGENS PERSONALIZADAS

Givaldo agora grava vídeos personalizados com conselhos de amor e felicitações de aniversário pelo módico preço de R$ 150, anunciou em sua bio do TikTok.

“Se você quiser um vídeo especial meu dando conselho amoroso, desejando feliz aniversário para aquele seu parente gente fina ou qualquer outra ocasião especial, eu tô aqui”, diz o perfil dele.

O ex-morador de rua entrou para uma famosa plataforma de mensagens personalizadas da qual fazem parte medalhões como Masterchef Henrique Fogaça (R$ 170), Marcelo Novaes (R$ 607,75) e Kadu Moliterno (R$ 195,22), entre outros.