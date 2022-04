Mãe tenta arruinar casamento de um dos filhos e é impedida pelo outro

Um homem decidiu salvar o casamento de seu irmão após perceber que sua mãe estava prestes a arruinar o evento. Segundo ele, a mãe estava fazendo de tudo para garantir que seria o principal assunto durante o casamento de seu filho mais velho.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o irmão mais novo do noivo decidiu compartilhar o ocorrido em uma postagem no Reddit.

Em seu relato ele explica que a mãe já havia dado indícios de que iria aprontar algo no casamento até mesmo antes de começar a cerimônia.

No dia em questão, ela apareceu na celebração utilizando um “vestido de noiva branco e extremamente chamativo” que tirou completamente a atenção que deveria estar focada na noiva.

Apesar de já estarem esperando algo do tipo, os noivos ficaram revoltados com a atitude da mulher, mas coube ao irmão mais novo do noivo salvar o dia.

“Meu irmão se casou com a mulher com quem ele passou os últimos sete anos de sua vida. Minha cunhada é uma mulher maravilhosa e estou feliz por eles”.

“Minha mãe, por outro lado, sendo vingativa e egoísta como ela é, decidiu que um dos dias mais importantes da vida do meu irmão deveria ser também sobre ela. Ela apareceu com um vestido de noiva mais chamativo que o da própria noiva e se tornou o assunto de todo o evento”, conta.

Ele conseguiu salvar o casamento do irmão

Segundo o irmão do noivo, a presença da mãe na celebração era uma dúvida até o dia do casamento. “Ela teve um colapso nervoso antes do casamento e meu irmão nem sabia como agir ao vê-la sentada na primeira fila”.

A situação se tornou ainda pior depois que o casal seguiu para recepção junto a seus convidados. “Eu sabia que ela ia estragar este dia, então decidi intervir. Eles serviram taças de vinho tinto no almoço e pedi para encherem o meu até a borda. Caminhei até ela e ‘tropecei’, deixando seu vestido branco completamente sujo de vinho”.

“Eu quase me ajoelhei para me desculpar e a fiz perder grande parte da recepção pois ela precisou voltar para casa para se trocar, foram quase 4 horas entre a ida e a volta. Ela então voltou usando o vestido que meu irmão comprou para ela”, relata.

Como um presente por sua ação, o homem recebeu uma garrafa de vinho enviada por seu irmão e cunhada, que afirmaram que seu gesto foi “o melhor presente de casamento” que eles receberam.

“Eu não planejava me gabar disso, mas recebi uma garrafa de vinho tinto deles e veio com um cartão dizendo: ‘Aproveite a melhor garrafa de vinho que pude encontrar, para o melhor presente de casamento que você poderia nos dar.’”