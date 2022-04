Noiva se desespera ao ver seu vestido ‘destruído’ no ateliê de alterações

Uma noiva se viu em uma situação completamente desesperadora ao descobrir que seu vestido de noiva voltou “completamente sujo e sem ajustes” do ateliê de alterações.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Joanne Black, de 32 anos, enviou seu vestido para fazer alterações nos ombros e mangas do vestido durante os primeiros dias de março.

Agora, cinco semanas depois, ela ficou completamente decepcionada ao pegar o vestido e ver o resultado das alterações. Segundo seu relato, além de não ter as modificações realizadas o vestido, pelo qual ela pagou 1000 libras, aproximadamente R$6100, voltou repleto de poeira e pelos de animais.

Em seu relato, Joanne conta que ao buscar o vestido o encontrou ”jogado” em um saco com diversas outras roupas e ao perceber que o modelo estava coberto de pelos de animais, poeira e sujeira afirmou ter ficado enojada com a situação.

Conforme suas palavras, parecia que o vestido havia sido “arrastado pelo chão” do ateliê. Para a noiva, a experiência com o vestido tirou toda a empolgação de seu casamento, que deverá acontecer no dia 8 de maio.

Ela ficou impressionada com a forma como encontrou o vestido

Joanne e seu companheiro, Tony, devem se casar no próximo dia 8 de maio. Segundo seu relato, a experiência de esperar e planejar o casamento já não está sendo mais tão empolgante.

“Fiquei tão estressada que mal dormi na noite em que peguei de volta o vestido. Chorei a noite toda. Já é estressante organizar um casamento, mas ao ver o vestido eu fiquei fora de mim. Esperava ter um momento ‘uau’, mas agora fiquei desanimada”, relata a noiva.

“A situação toda tirou esse momento de mim. Em uma parte da manga você pode literalmente ver que o tecido está caindo e não sei o que ela fez com a bainha, a parte de baixo do vestido está totalmente presa e não precisava de qualquer alteração.

Joanne, que tem problemas com ansiedade, pediu o auxílio de sua mãe para ir até a loja e explicar suas preocupações com as alterações, no entanto ela não conseguiu ser reembolsada e precisou pedir ajuda a sua tia para pagar por novas alterações no vestido, desta vez em outro local.

“Quando levei o vestido no novo ateliê eles não acreditaram na forma como ele estava”, conta a noiva que segue tentando recuperar o valor gasto com as primeiras alterações realizadas.