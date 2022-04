Padrinho deixa noiva envergonhada ao revelar uma ‘mensagem incriminadora’

Uma noiva se viu em uma situação complicada depois que seu padrinho de casamento, e melhor amigo, decidiu revelar aos convidados da celebração uma mensagem de voz em que ela fala sobre o primeiro encontro com o noivo.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a noiva, Sabrina Flores, revelou ter acreditado que deveria “se fazer de difícil” para ser conquistada pelo seu marido, mas a verdade é que desde o primeiro encontro ela já estava completamente apaixonada pelo homem.

A noiva, que é de Durham, Carolina do Norte, EUA, conta que tentou não mostrar muito entusiasmo quando conheceu seu marido, Brendon, há dois anos.

Apesar das aparências, a primeira ação dela ao sair do encontro foi enviar uma mensagem de voz para seu melhor amigo, John Martin, contando que estava completamente apaixonada para o homem que era “extremamente bonito”.

Após escolher John como seu padrinho de casamento, a jovem noiva não esperava que a mensagem de voz enviada por ela há 2 anos fosse se tornar pública no dia de seu casamento e diante dos 50 convidados.

Durante seu discurso, o padrinho revelou que tinha guardado algumas palavras ditas pela própria noiva para aquele momento. Ele então apertou o play e soltou a mensagem de voz para todos os presentes.

A mensagem deixou a noiva envergonhada

Contando sua história, Sabrina explica que John é seu melhor amigo desde a época da faculdade e que desde sempre os dois brincaram sobre como seria seu discurso durante o casamento da amiga devido a sua personalidade brincalhona.

“Eu sabia que não ia ser algo normal, mas tinha esquecido. Quando ele disse ‘vamos convidar a Sabrina para dizer algumas palavras especiais sobre o passado’, eu fiquei apavorada”, relata a noiva.

“Ele claramente me envergonhou na frente dos meus amigos e familiares ao tocar a mensagem em que eu disse que achava meu marido ‘extremamente sexy’. Até mesmo os avós dele ouviram! Eu esperava que ele tivesse omitido alguns detalhes”, conta Sabrina.

Segundo ela, após conhecer seu marido ela tentou se “fazer de difícil” durante os primeiros meses, mas a verdade sempre foi outra. “Eu agi como se estivesse desinteressada no começo, mas desde o início eu sabia da nossa conexão. Eu não consegui resistir a forma como ele ficou me olhando, ele estava com um ar tão divertido e relembrando a história do início do nosso relacionamento, foi tão legal”.