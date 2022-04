Mulher descobre que visitantes foram a sua casa e comeram seus ovos de Páscoa

Uma mulher ficou completamente revoltada após descobrir que os amigos de sua colega de quarto decidiram comer os ovos de Páscoa que ela comprou para si mesma.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher, que é uma chocólatra assumida, se presenteou com cinco caixas de ovos de chocolate da marca Cadbury.

Ela comprou as caixas no último dia 1º de abril e pretendia fazer com que os ovos durassem até o domingo de Páscoa, mas seus planos foram completamente arruinados depois que sua colega de apartamento, e os amigos dela, decidiram se servir dos chocolates.

Em seu desabafo, publicado no Reddit, ela conta que não teve a chance de aproveitar os chocolates pois ao chegar em casa descobriu que os amigos de sua colega simplesmente comeram todos os ovos de quatro das caixas que estavam guardadas.

Aparentemente, eles pegaram cerca de 20 ovos de chocolate sem sequer se preocupar em pedir permissão para ela.

Ela descobriu da pior forma possível

Em seu relato ela conta: “Terminei de comer uma das caixas hoje, então fui buscar outra no armário e percebi que nenhuma das outras quatro caixas estava por lá”.

“Na mesma hora eu mandei uma mensagem para minha colega de quarto perguntando se ela sabia o que havia acontecido com as outras caixas. Eu não tinha recebido ninguém em casa desde que as comprei, mas lembrei que ela havia recebido seus amigos no sábado à noite. Não demorou muito para ela admitir que eles comeram os chocolates”.

Diante da revelação, ela então pediu à colega que comprasse novamente a quantidade de chocolates equivalentes a consumida por seus amigos, mas ela se recusou imediatamente.

“Perguntei se ela poderia fazer isso ou me dar o dinheiro para comprá-los, e ela disse que não faria isso porque não comeu nenhum dos ovos. Ela se recusa a pagar pelos 20 ovos que seus amigos comeram. Estou chateada. Comprei pra mim, ela sabia que eram meus, eles tinham o meu nome e estavam no meu armário. Ai ela diz que como não os comeu, não vai pagar por eles!”, desabafa a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela estava certa em estar irritada e em pedir o reembolso. “Agora você vai convidar seus amigos e deixá-los usar as coisas do armário dela já que ela não vê problemas nisso”, sugeriu uma pessoa nos comentários.

“Convide seus amigos e deixe-os a vontade para usar a dispensa dela durante o jantar”, sugeriu outra.