Soldados presos por forças ucranianas na região de Donbass relataram que estão sendo recrutados para lutar na Ucrânia armados com rifles do século 19, sem treinamento, comida ou equipamento adequado, segundo notícia do Daily Mail.

Os relatos dos soldados, segundo a publicação, são um indicativo da escassez de recursos militares que enfrenta o Kremlin para vencer uma guerra prevista para acabar em poucos dias, mas que já se estende por mais de um mês e enfrenta sérios problemas logísticos devido à feroz resistência do exército ucraniano.

Um estudante recém convocado para combater na Ucrânia disse que um companheiro de armas que se preparava para repelir um ataque das forças ucranianas, mas ele lhe disse que nem sequer sabia como disparar a arma.

Esse mesmo soldado conseguiu fugir da captura no local, mas foi ferido em outra batalha e contou que durante a fuga teve que beber água de um lago fétido, cheio de cadáveres de sapos, porque não havia suprimentos. Outros relatos também confirmaram que os soldados estão bebendo água de rios e lagos para sobreviverem

Os soldados que lutam em Donbas ao lado do exército russo não fazem parte das forças armadas da Rússia, que recebem tratamento diferenciado. Muitos desses recrutas que vivem na região separatista lutam com um rifle chamado Mosin, do final do século 19, que deixou de ser fabricado há várias décadas.

Outra informação que deram às forças ucranianas é que eles receberam a missão altamente perigosa de atrair o fogo inimigo para que as unidades russas possam verificar a posição do exército ucraniano e bombardeá-lo de uma distância segura para seus homens.

PÃES ENVENENADOS

Pelo menos dois soldados morreram e 28 foram internados em estado grave após comerem os famosos pyrizhky, pães recheados que são considerados uma iguaria tanto na Rússia quanto na Ucrânia, segundo notícia veiculada pelo Daily Mail.

Os pães assassinos entregue por moradores aos soldados, chamados de pyrizhky na região, são muito conhecidos e apreciados, servidos em geral como aperitivos ou sobremesas após as refeições. Trata-se de uma massa fechada com recheio que pode ser doce ou salgado, geralmente carne ou batata, na versão salgada, e maçãs e damascos, na versão doce.