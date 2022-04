Mulher se recusa a permitir que os sogros a acompanhem na lua de mel

Uma mulher está precisando lidar com uma situação complicada envolvendo seus sogros pouco tempo depois de se casar com o amor de sua vida. Segundo ela, seus sogros exigiram um convite para a lua de mel do casal e a acusaram de ser egoísta por se recusar a levá-los na viagem.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher buscou o Reddit, de forma anônima, para compartilhar sua situação com os demais usuários e tentar encontrar uma solução para seus problemas.

Ela conta que junto com o marido decidiram se concentrar nos planos para a lua de mel ao invés do casamento. Por conta da pandemia de Covid-19, o casal passou por algumas dificuldades financeiras neste processo, o que fez com que os pais do homem se oferecessem para ajudá-los a pagar partes da viagem.

No entanto, faltando 1 semana para a lua de mel, os sogros exigiram poder viajar junto com o casal uma vez que ajudaram a pagar as despesas.

“Meu noivo me pediu em casamento em uma simples conversa. Nós pensamos sobre isso e decidimos que não queríamos gastar a maior parte do dinheiro com a festa, mas sim com nossas alianças e nossa lua de mel”, conta.

“No entanto, meu noivo foi demitido por conta da pandemia e ficamos em uma situação financeira difícil. Por este motivo os pais dele, que são ricos, nos emprestaram dinheiro para a lua de mel e para as alianças”.

Os sogros querem viajar junto com o casal

Segundo a mulher, a lua de mel deles é na próxima semana e eles estão animados com a ideia de viajar. No entanto, recentemente seus sogros disseram que querem viajar junto com o casal.

“Eles vieram conhecer nossa casa nova e pediram para conversar conosco em particular. Minha sogra disse que estava feliz pelo nosso casamento e disse que estava animada para ir com a gente para os EUA. Ela disse que somos próximos e praticamente uma pequena família e que, por esse motivo, queriam saber se poderiam viajar conosco”, explica.

“Eu disse a ela que não e ela continuou dizendo que ela sempre quis fazer uma viagem assim e que ‘nunca teve uma lua de mel’. Eu disse que sentia muito por isso, mas que essa era nossa viagem”.

“Ela ficou chateada e junto com o marido reclamaram que pagaram parte da viagem e que fizeram muito por nós. Disseram que era minha culpa e que antes de mim meu marido os respeitava. Eles agora se recusaram a pagar o que falta e mesmo com a ajuda dos meus pais não foi o suficiente”, explica a mulher.

Rapidamente, os usuários do Reddit a tranquilizaram e disseram que ela não era a errada nessa situação. “Uma lua de mel não é férias em família”.

“Eu entendo que eles estão pagando e que isso deixa ressalvas. Mas porque eles não fazem a própria lua de mel?”, questionou outro.