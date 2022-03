‘Pedra da morte’ que lenda afirma conter ‘demônio maligno’ se abriu

Uma antiga lenda japonesa acabou repercutindo nas redes sociais recentemente, causando preocupação entre os usuários.

A chamada ‘pedra da morte’ que manteve um suposto ‘demônio maligno’ preso por muito tempo se partiu em duas partes, de acordo com informações do site New York Post.

A lenda japonesa diz que quem entrar em contato com a rocha morrerá.

Segundo a mitologia, a rocha – oficialmente chamada Sessho-seki – é o lar de Tamomo-No-Mae, também conhecida como Raposa de Nove Caudas.

O demônio aparentemente assumiu a forma de uma bela mulher, que fazia parte de um plano para matar o imperador, governante do Japão de 1107 a 1123.

Localizada na região montanhosa do norte de Tochigi, perto de Tóquio, a rocha é uma espécie de ponto turístico – mas agora os visitantes estão com medo.

Segundo o site, alguns especulam que o espírito maligno pode até ter ressuscitado para causar estragos mais uma vez.

Relatos locais sugerem que a rocha começou a rachar há alguns anos. Acredita-se que a água da chuva pode ter causado os danos.

Ainda de acordo com as informações, as autoridades estão agora refletindo sobre o que fazer com os restos da rocha e podem tentar restaurá-la.

Crédito (Reprodução Twitter - @Lily0727K)

Com informações do site New York Post