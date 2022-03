Dono de pousada esconde câmera no quarto e faz registros íntimos de hóspedes; mais 2 mil arquivos de sexo e nudez

Em um caso chocante, o dono de uma pousada escondeu uma câmera no quarto do estabelecimento e fez registros íntimos dos hóspedes nos Estados Unidos. Foram mais de 2 mil arquivos de sexo e nudez.

O acusado foi identificado como Jay Allee, de 54 anos, residente na cidade americana de Comfort, Texas.

A polícia disse que o acusado supostamente filmou vídeos e fotos de seus hóspedes por meio de uma câmera escondida no roteador wi-fi, como detalhado pelo site Times Now.

A polícia disse que o dispositivo foi encontrado dentro de um dos quartos da casa de família.

Dono de pousada esconde câmera no quarto e faz registros íntimos de hóspedes

O acusado supostamente clicou em mais de 2 mil vídeos e fotos de momentos íntimos e trocas de roupa com sua câmera espiã, que foi comprada em um site de compras online.

O caso veio à tona depois que um casal suspeitou de algo incomum sobre o dispositivo e procurou maneiras online de encontrar dispositivos ocultos.

Segundo a polícia, o acusado teria filmado os convidados por pelo menos um ano.

Mais 2 mil arquivos de sexo e nudez

Allee foi preso em novembro passado e denunciado por quatro acusações de gravação visual invasiva.

No entanto, depois que acusações adicionais foram feitas contra ele, agora enfrenta 15 cargos. Enquanto isso, Allee refutou as acusações, dizendo que era inocente.

Ainda de acordo com as informações, a propriedade foi banida de qualquer empresa de aluguel por temporada.

Com informações do site Times Now