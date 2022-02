Ela não consegue dormir porque seus vizinhos limpam a casa às 4 horas da manhã

Uma mulher enfurecida revelou que não consegue dormir há semanas por conta dos hábitos de limpeza de seus novos vizinhos. Aparentemente, eles estão acostumados a realizar a limpeza da casa às 4 horas da manhã.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher procurou o suporte dos usuários do fórum Mumsnet para tentar achar uma solução para a situação incômoda.

De forma anônima ela compartilhou seu relato: “Nós nos mudamos para o nosso apartamento como inquilinos faz umas cinco ou seis semanas. Acima de nosso apartamento mora um casal, também de inquilinos”.

Representação (Imagem de Steve Buissinne por Pixabay)

“Percebemos que somos acordados por volta das 4 horas da manhã por um barulho que parece ser da máquina de lavar deles. Ouvimos isso durante a semana e fomos perguntar se eles poderiam fazer isso durante o dia, mas eles não atendem a porta”, desabafa a mulher.

Segundo ela, uma das possibilidades seria colocar um bilhete na porta para avisar os vizinhos sobre o problema, mas ela ainda não tem certeza de que se trata de uma máquina de lavar.

Os vizinhos estão limpando a casa de madrugada

Para a mulher, os vizinhos desenvolveram o hábito de limpar a casa e lavar as roupas durante a madrugada como uma forma de economizar dinheiro por conta do aumento dos custos com energia. Mas o barulho está realmente tirando o sono dela.

“Estou ciente dos custos de energia e que fazer estas limpezas a noite pode ser mais econômico, mas eu realmente estou tendo problemas para dormir depois de ser acordada às 4 horas”, conta a mulher antes de pedir a opinião dos demais usuários.

Diante do desabafo da mulher os usuários do fórum ficaram divididos. “Coloco minha máquina de lavar em um timer para as 5 da manhã para lavar a roupa até as 7 e eu poder estendê-la antes de ir trabalhar. Eles podem estar em uma situação semelhante”, escreveu um usuário.

“Com que frequência isso acontece? Eu posso tolerar uma vez por semana, mas não mais do que isso. Tente falar com eles novamente antes de deixar o bilhete”, escreveu outro.