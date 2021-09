Um vídeo recente de dois jovens dançando, em uma escola, ao som de ‘Rolê’ se tornou viral e já soma mais de 55 milhões de reproduções no Instagram.

O registro foi feito em uma instituição de Pernambuco, durante uma atividade externa, e divulgado nas redes sociais.

Como destaque, se trata dos jovens Hugo Moreira e Thamires Lacerda, que se tornaram conhecidos nacionalmente.

Tudo ao som de ‘Rolê’, hit de Tarcísio do Acordeon e Marcynho Sensação, que no YouTube conta com 25 milhões de reproduções.

Este é o vídeo de jovens dançando na escola ao som de ‘Rolê’ que se tornou viral e já soma mais de 55 milhões de reproduções

O vídeo também já foi compartilhado por inúmeras outras páginas, somando ainda mais vizualizações.

Com isso, o registro se tornou um furor, gerando inúmeras reações dos internautas. Confira vídeo:

