Vídeo impressionante registra momento em que gigante cardume de peixes dá passagem rapidamente a grupo de tubarões em alto mar

Um vídeo impressionante registrou o momento em que um gigante cardume de peixes dá passagem rapidamente a um grupo de tubarões em alto mar.

O registro foi compartilhado recentemente no YouTube. Nas imagens, é possível ver o enorme cardume de peixes, em ação coordenada.

Com isso, os peixes abrem passagem para os tubarões, em uma ação rápida e totalmente ordenada.

O registrou acabou se tornando viral nas redes sociais e gerando inúmeras reações dos usuários.

Ainda de acordo com as informações, o local e a data do registro não foram divulgados. Confira vídeo divulgado no YouTube:

