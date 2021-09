Um vídeo registrou o momento em que cachorro ‘invade’ o campo, ‘dribla’ a defesa e acaba marcando gol durante uma partida de futebol no Chile.

O vídeo inusitado foi compartilhado recentemente no Instagram pelo site chileno T13.

Nas imagens virais, é possível ver o animal durante a partida de futebol amador no país andino.

O cão avança alguns passos, ultrapassando todos da defesa, e acaba “acertando” a bola com as costas, e finalizando o gol.

Vídeo registra momento em que cachorro ‘invade’ campo, ‘dribla’ defesa e acaba marcando gol durante partida de futebol

Rapidamente, o vídeo acabou repercutindo nas redes sociais, e gerando inúmeras reações dos usuários.

Ainda de acordo com as informações, o registro já conta com quase 400 mil visualizações. Confira vídeo:

LEIA TAMBÉM: