Jovem de 19 anos mata irmã mais nova durante férias; em foto saem abraçados

Matthew Selby, um jovem de 19 anos, matou sua irmã de 15 anos em um parque no qual passavam férias durante o fim de semana, em Abergele, no País de Gales.

De acordo com o Metro Reino Unido, os dois saiam abraçados em fotos e a razão do crime não foi divulgada, mas a polícia foi chamada após denúncias de brigas em uma das cabanas do recinto.

A polícia acusou Matthew pelo assassinato Amanda Selby na segunda-feira, mas ele apenas falou na audiência seu nome, endereço e data de nascimento e confirmou compreender o motivo da acusação.

As autoridades também não revelaram a causa da morte e pediram aos cidadãos para não especularem o incidente nas redes sociais, pois está é uma investigação ativa.

Não houve pedido de fiança e um porta-voz do parque revelou que todos estao chocados e profundamente tristes com o crime.