Homem é eletrocutado por um raio enquanto jogava videogame em meio a uma tempestade

A chance de uma pessoa ser atingida diretamente por um raio é baixa, sendo em média menor do que 1 para 1 milhão, segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica. No entanto, um acidente com raio ocorrido no Condado de Robertson, no Tennessee, surpreendeu.

De acordo com o portal 20 Minutos, a notícia de que um homem foi atingido enquanto jogava videogame e recebeu um choque elétrico do console causado por um raio se espalhou rapidamente.

O acidente ocorreu na noite de sábado e o Serviço Meteorológico Nacional postou nas redes sociais que um homem “foi supostamente atingido por um raio dentro de sua casa através de um controlador de videogame” durante uma tempestade.

Josh Rice, vice-diretor de serviços médicos de emergência do condado, confirmou mais tarde que por volta das 21h15 de sábado, os médicos receberam uma ligação de um homem que disse ter sido atingido por um raio.

Os trabalhadores de emergência concluíram que a casa da vítima foi atingida diretamente ou que um raio caiu nas proximidades, provocando uma onda que o surpreendeu por meio do controle de videogame com fio.

Os exames iniciais da equipe médica determinaram que o homem saiu ileso e ele não precisou ser transferido para o hospital.

É importante recordar que se pessoa estiver numa área descampada embaixo de uma tempestade forte, a chance de ser atingida por um raio aumenta em até 1 para mil.