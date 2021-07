Tragédia na Índia: raio mata 16 pessoas que estavam em ponto turístico tirando “selfies”

Em um trágico incidente, um raio matou pelo menos 16 pessoas que estavam em ponto turístico na Índia.

Segundo os dados, as inúmeras vítimas estavam em um complexo de palácios no norte do país. O fenômeno teria pegado os frequentadores de surpresa.

Ainda de acordo com as informações, o incidente ocorreu no domingo (11) no topo de uma torre de vigia do século 12.

Amber Fort (em inglês) é uma atração turística em Jaipur, onde é constantemente visitada na região indiana. Confira:

