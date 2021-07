Vídeo impressionante capta momento em que meteorito entra na atmosfera da Terra e explode em uma ‘bola de fogo’

Um vídeo impressionante captou o momento em que um meteorito entra na atmosfera da Terra, em alta velocidade, e explode.

Jordan Ragsdale, de 39 anos, é um astrofotógrafo do estado Idaho, nos Estados Unidos, que registrou o momento.

Como revelado pela CNN, é possível ver o momento em que o meteorito entra na atmosfera e explode como uma “bola de fogo”.

Ragsdale conseguiu capturar as imagens graças a uma câmera instalada em seu telhado, projetada para detectar e capturar meteoros.

Reprodução

O registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o registro foi feito recentemente. Confira vídeo compartilhado no YouTube:

