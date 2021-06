Vídeo impressionante registra tornado que deixou três mortos e mais de 200 feridos na República Checa

Um vídeo impressionante registrou um forte tornado que deixou três mortos e mais de 200 feridos, até o momento, na República Checa nesta semana.

O importante fenômeno não é comum no país europeu, com mais de 10 milhões de habitantes, como detalhado pelo site Meganoticias.

Nas imagens, é possível ver o poder de destruição do fenômeno, que acaba arrasando com tudo por onde passa.

Como revelado, o registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, os fortes ventos destruíram centenas de residências na região, também provocando 0rejuízos financeiros. Confira vídeo compartilhado no YouTube:

