Um homem que estava viajando de barco fez uma descoberta impactante no rio Ganges, localizado na Índia. Dentro de uma caixa forrada flutuando na água, ele encontrou um bebê, aparentemente em boas condições de saúde.

Como revelado pelo site Meganoticias, nas margens do rio e no meio da vegetação rasteira, o homem percebeu o grito da menina, com aproximadamente um mês de idade.

Dentro da caixa, que estava coberta com um pano vermelho, eles encontraram imagens de deuses hindus, bem como um horóscopo, a hora e o nome da menina, Ganga, palavra hindu para o rio Ganges.

Fotos chocantes: encontrado bebê flutuando dentro de uma caixa em um rio na Índia

Como informado pelo site, a polícia reportou o caso, procedendo à investigação do ocorrido para apurar a identidade dos pais da menor e o motivo do abandono.

“É difícil determinar há quanto tempo ele está flutuando no rio. O barqueiro ouviu um som vindo da caixa e encontrou o bebê”, disse o policial O. P. Singh à AFP. Confira:

Com informações do site Meganoticias

