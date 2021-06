Vídeo mostra cobra dando trabalho para ser capturada em estação de metrô

Uma cobra causou pânico no metrô de Barcelona, na Espanha, no último domingo (6). As autoridades tiverem dificuldade para capturar o réptil que foi encontrado a noite.

De acordo com o portal de notícias La Razón, a polícia tentou capturá-la com uma lata de lixo e uma caixa de papelão, mas o animal tentou escapar.

No total, até três agentes deslocaram-se ao local, com a colaboração dos seguranças da estação do metrô.

Última detención practicada por Mossos😬 pic.twitter.com/WBiv3ET0lf — (Fauerzaesp) Fuerzas Especiales (@Fauerzaesp) June 3, 2021

Após ser capturada, os agentes levaram a cobra para tomar as providências necessárias e devolvê-la para a natureza. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e a linha do metrô não sofreu atrasos em seu trajeto.

A espécie da cobra encontrada

Confira mais:

O animal foi identificado como uma cobra-de-escada, uma espécie de cobra da família Colubridae que e é considerada inofensiva. Ela pode ser encontrada em França, Portugal, Espanha e Itália.

Ela não possui presas para injeção de veneno e não costuma morder. Sendo assim, mata suas presas, que são pequenos roedores ou aves, por constrição, segundo El Periódico.