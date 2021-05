Vídeo mostra como grande sucuri para o trânsito ao atravessar pista

Um vídeo que começou a circular pelas redes sociais na semana passada mostra como um sucuri grande parou o trânsito na estrada do Piquiá em Boca do Acre no Amazonas.

De acordo com o portal NEWSRONDONIA, o animal tentava cruzar a rodovia quando atrai a curiosidade dos viajantes que logo começaram a gravar o animal que tinha mais de 3 metros.

Durante a travessia, o trânsito nas duas pistas foi interrompido e um homem se aproxima o bastante para a cobra afastá-lo com um bote.

É importante recordar que manipular ou importunar animais silvestres é crime sujeito a multa pela polícia ambiental.

Confira as imagens do momento:

Chamadas também de anacondas, algumas espécies de sucuri podem ser consideradas as maiores cobras do mundo. Este é o caso da sucuri-verde, cuja fêmea pode medir até 6 metros.

Elas são encontradas em quase todo o Brasil – com exceção apenas dos Pampas Gaúchos – tanto no solo, como em pântanos, rios e lagoas, segundo a Fundação Jardim Zoológico de Brasília.

Confira mais:

Ela não é venenosa e mata suas presas contrição, imobilizando-as até que seu fluxo sanguíneo seja interrompido e o animal possa ser engolido. Elas podem passar semanas digerindo animais grandes.