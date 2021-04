Um youtuber australiano gravou um encontro perigoso enquanto andava de jet ski no meio do oceano acompanhado seu cachorro. As imagens mostram uma Cobra do Mar, encontrada nos oceanos Índico e Pacífico Ocidental.

De acordo com o Daily Mail, a espécie possui um dos venenos mais mortais do mundo, mas dificilmente protagonizam acidentes com humanos porque não são agressivas.

Na gravação divulgada no TikTok, Brodie Moss mostra como a grande cobra marinha se aproxima parecendo estar muito curiosa. Com cuidado ele deixa seu cachorro longe da água, pois sabe que uma picada seria fatal.

Confira o vídeo viral:

@ybsbrodie A big curious venomous sea snake, one of my favourite creatures ♬ original sound – Brodie Moss

As maioria das espécies de cobras marinhas vivem em águas com menos de 30 metros de profundidade e mergulham até o fundo do mar para se alimentar caçando peixes e enguias.

Segundo o portal CPT, a espécie encontrada na Austrália passa quase ou todo o seu tempo na água. Sua picada provoca sintomas brandos e, por isso, as vítimas podem demorar a procurar cuidados.

Ao atrasar o tratamento, o veneno pode matar em até 12 horas após a picada, causando a paralisia do sistema respiratório e parada cardíaca.