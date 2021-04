Um vídeo registrou um alce gigante ‘andando tranquilamente’ por uma rodovia nos Estados Unidos. O momento diferente impressionou motoristas que passavam pelo local.

A gravação foi compartilhada recentemente pelo perfil “O outro lado da natureza” no Twitter.

Nas imagens, é possível ver o alce gigante ‘andando tranquilamente’ pelo canteiro central da autoestrada, durante a noite.

De acordo com informações disponíveis na internet, o grande animal pode medir mais de 2 metros de altura.

Reprodução/Twitter

Alce gigante em rodovia nos Estados Unidos

O pequeno registro rapidamente se tornou viral nas redes sociais, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Nas imagens, é possível ver o alce gigante ‘andando tranquilamente’ pelo canteiro central da autoestrada.

O caso foi registrado em 2018, no entanto, voltou a repercutir novamente nas redes sociais nesta semana, com a nova postagem.

A nova publicação já conta com quase 1,5 milhão de reproduções no Twitter (perfil @oonatureza).

“Triste e solitário”, “andando sozinho na rua de madrugada” e “eu teria ficado com medo” foram alguns dos comentários.

Como revelado, a gravação impressionante foi feita no estado americano do Alasca. Confira o vídeo compartilhado no Twitter:

Alces são realmente grandes pic.twitter.com/mSZsZeXD8c — o outro lado da natureza (@oonatureza) April 15, 2021

Texto com informações do perfil “O outro lado da natureza”

LEIA TAMBÉM: