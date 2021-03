Internautas filmam luzes estranhas sobre Las Vegas e disparam na rede: 'É um OVNI!'

Uma sequência de luzes estranhamente paradas sobre a cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, chamou a atenção dos moradores e levantou discussões sobre a teoria de que eram OVNIS.

Diversos internautas filmaram e postaram as imagens nas redes sociais. As luzes teriam aparecido por volta das 19h30 da segunda-feira passada e ficaram estacionadas sob a cidade por cerca de 30 segundos. Depois começaram a se apagar, um por vez.

Os teóricos da conspiração sugeriram que era um grande disco voador estacionado sobre a cidade, mas a Administração Federal de Aviação norte-americana disse que eram apenas sinalizadores militares.

UFOs spotted in Las Vegas lastnight ??? this should be trending pic.twitter.com/viFyMEuBhA

Can someone explain what were the 4 lights hovering above @CircaLasVegas last night? Then it disappeared. #ufosighting #lasvegas #ufo pic.twitter.com/t73KeK39Fl

— Edo (@Ezstezz) March 2, 2021