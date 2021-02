VÍDEO: Homem assalta jovem e é atropelado pelo namorado da vítima em seguida

Um vídeo registrou o momento que um homem assalta uma jovem e é atropelado pelo namorado da vítima em seguida.

O assalto gravado, que tem repercutido nas redes sociais, aconteceu na tarde desta quarta-feira (24).

Como é possível ver, ao flagrar o roubo, o namorado da jovem jogou o carro em cima da calçada, atingindo o criminoso que estava de bicicleta.

Ele ainda tenta fugir, mas é perseguido e capturado logo em seguida, por agentes da Guarda Municipal.

O caso aconteceu na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, de acordo com informações do site ‘G1’. Confira o vídeo:

Bandido rouba jovem e é atropelado pelo namorado da vítima em seguida pic.twitter.com/oaialla8BY — LADROES SE FUDENDO (@ladraosefudendo) February 26, 2021

