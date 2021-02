Idosa de 105 anos se recupera de Covid-19 e diz que segredo para saúde é mistura com gin

Lucia DeClerk, uma idosa de 105 anos, que é moradora de New Jersey, nos Estados Unidos, se tornou uma das figuras recentes a se recuperar após ser infectada com o novo Coronavírus.

Sobre o fato citado anteriormente, ele por si só já chamaria a atenção por tratar-se de uma pessoa com a idade avançada e do grupo de risco, mas em entrevista ao The New York Times outra informação compartilhada pela mulher acabou ganhando mais relevância.

Para quem está curioso, embora tenha recebido todos os cuidados e já esteja imunizada com as duas doses da vacina contra a Covid-19, Lucia contou que acredita que sua recuperação e saúde estejam atreladas à uma prática diária. Ela relatou que todas as manhãs costuma comer uma mistura de 9 passas com gin, sim, a bebida alcoólica.

Além do consumo regular das passas com gin, DeClerk disse que possui outras práticas como, por exemplo, escovar os dentes com bicarbonato de sódio. (Com Meganotícias).