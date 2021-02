Revolta contra mulher que matou uma girafa e posou com o coração do animal nas redes sociais

A caçadora Merelize Van Der Merwe, de 32 anos, compartilhou uma foto em seu perfil no Facebook em 14 de fevereiro, onde ela orgulhosamente posou com o coração de uma girafa que ela caçava (imagens fortes).

Os internautas não hesitaram em rejeitar este ato diante das imagens brutais. A mulher, por outro lado, está orgulhosa do que cometeu "Estou absolutamente feliz com o meu presente de Dia dos Namorados."

A mulher fez vários posts onde foi vista caçando uma girafa de 17 anos no norte da África do Sul, de acordo com informações do tabloide The Mirror.

Ela disse nas suas redes sociais que desde 2016 procura este animal, uma girafa maior de idade para caçar como troféu, mas indicou que nenhuma "correspondeu às suas expectativas".

No entanto, na semana passada, Merwe carregou várias fotos junto com a carcaça do animal. Ele também anexou um vídeo em que a mulher é vista atirando.

Diante disso, milhares de pessoas já assinaram uma petição na página change.org para censurar a página. Ela também teve algumas postagens omitidas pelo Facebook. Confira (imagens fortes):

Trophy hunter poses with 'Valentine's gift' – the heart of giraffe she just shothttps://t.co/dwbHTEW3vD pic.twitter.com/xtohtayqFI — Sunday Mirror (@TheSundayMirror) February 21, 2021

Com informações do tabloide The Mirror