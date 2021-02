Brasileiros descobrem o 'PT do Texas' e entopem a internet de memes

Recentemente, uma organização política do Texas, nos Estados Unidos, caiu na graça dos brasileiros. Tudo por causa de sua sigla – 'PT' – e de sua logo, quase idêntica à do Partido dos Trabalhadores do Brasil.

Pedro Aquino Paiva, produtor e repórter do América News, contou a divertida história em sua conta oficial no Instagram. Segundo o jornalista, o 'PT do Texas' – como já foi apelidado – é, na verdade, o 'Progress Texas' (ou 'Progresso Texas', em tradução livre para o português).

Apesar de muitos usuários das redes sociais terem deduzido, por causa da cor de sua logo (azul, e não vermelha), que se tratava de algo conservador, o Progress Texas é um grupo de oposição ao Partido Republicano, que há anos domina o maior estado continental do país (vale lembrar que George W. Bush governou o Texas de 1995 a 2000, quando foi eleito o 43º presidente dos Estados Unidos).

Após a descoberta, os brasileiros invadiram a página oficial do Progress Texas no Facebook e entupiram as suas seções de comentários com memes. Confira abaixo uma seleção com os melhores deles. Ah, os americanos – é claro – não estão entendendo nada.