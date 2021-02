Repórter é assaltado durante transmissão por homem armado

O jornalista Diego Ordinola, da Directv Sports, e seu cinegrafista estavam fazendo um link próximo do Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, quando foram roubados por um sujeito armado.

O comunicador divulgou nas redes sociais que o crime ocorreu no dia 12 de fevereiro e tudo foi registrado.

Um sujeito, vestindo camisa cinza e aproveitando a máscara para cobrir o rosto, chegou rapidamente já apontando a arma.

O agressor pede os celulares, enquanto dá um tapa no microfone de Diego, de acordo com informações do site Publimetro México.

O fato acabou repercutindo nas redes pela ousadia. Confira o registro impactante compartilhado no Twitter:

Ni siquiera podemos trabajar tranquilos, esto ocurrió a las 13:00 de hoy en las afueras del Estadio Monumental.

La @PoliciaEcuador se comprometió a dar con estos delincuentes. #Inseguridad pic.twitter.com/OE2KybP0Od — Diego Ordinola (@Diegordinola) February 12, 2021

