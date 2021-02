Vingança: noiva traída se casa com o ex-namorado de sua 'rival'

Uma mulher revelou o método que adotou para se vingar de seu ex-namorado e da garota com quem ele a traiu.

“Estávamos juntos há três anos quando ele dirigiu 300 km para me trair com uma garota que estava em um relacionamento de 5 anos e meio.” – Declarou Jade Purvis, da Escócia, em um vídeo postado no TikTok.

Entretanto, ao invés de simplesmente terminar o namoro, ela decidiu se divertir um pouco: “O namorado dela e eu decidimos nos vingar. Ele dirigiu 300 km para me ver. E não foi mais embora: estamos juntos há sete anos e casados oficialmente há quatro. Acho que vencemos.”

Para comprovar a veracidade da história (digna de novela), Jade compartilhou uma foto do dia de seu casamento e acrescentou que ela e seu ex estavam noivos na época em que ele a traiu, após conhecer a amante no Facebook.

Segundo o The Sun, foi a amante que entrou em contato com Jade para avisá-la de que havia dormido com seu então namorado.