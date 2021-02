Adolescente atropelado no início de 2020 acorda do coma sem saber da pandemia

Um adolescente que está saindo de um coma de 10 meses não sabia da pandemia da Covid-19, apesar de ter contraído a doença duas vezes enquanto estava inconsciente.

Segundo o The Guardian, Joseph Flavill, de 19 anos, foi atropelado por um carro enquanto caminhava pela cidade de Burton Upon Trent, na Inglaterra, no dia primeiro de março de 2020, três semanas antes do início do primeiro lockdown britânico.

Ele sofreu uma lesão cerebral traumática que o deixou em coma, mas está se recuperando lentamente. Ele agora começou a responder aos estímulos feitos pelos médicos.

“Ele não sabe nada sobre a pandemia porque está dormindo há 10 meses. Eu simplesmente não sei por onde começar. Um ano atrás, se alguém tivesse me contado o que iria acontecer, eu acho que não teria acreditado. Não tenho ideia de como Joseph vai entender o que todos nós passamos." – Declarou Sally Flavill Smith, sua tia.

Ela tentou explicar por videochamada que a família não pode estar com ele pessoalmente devido às restrições impostas pelo coronavírus: “Tentamos alertá-lo de que realmente queremos estar ali segurando suas mãos, mas simplesmente não podemos fazer isso.”

Joseph Flavill já move seus membros quando solicitado e interage com a família e amigos piscando e sorrindo. Ele é capaz de seguir comandos como tocar a orelha esquerda e direita, mover ambas as pernas e responder sim e não piscando. Seus primeiros sorrisos levam a família às lágrimas. O adolescente contraiu a Covid-19 duas vezes durante sua recuperação do acidente, mas se recuperou em ambas as ocasiões.