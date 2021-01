Criança morre sufocada na Itália após participar de desafio no app TikTok

Uma menina de 10 anos morreu sufocada na última quarta-feira em Palermo (Sicília, sul da Itália), enquanto participava de um desafio viral proposto pela rede social TikTok, informou a mídia italiana.

Antonella, que aderiu ao chamado "desafio do apagão", no banheiro da casa de sua família, colocou um cinto no pescoço para ficar sem respirar o máximo possível, enquanto gravava a cena com seu celular.

De acordo com informações do site Meganoticias, a irmã, de 5 anos, descobriu o corpo inconsciente. Transportada para o Hospital Infantil de Palermo por seus pais, ela não sobreviveu.

A promotoria de Palermo abriu uma investigação por "incitação ao suicídio".

O celular da menina foi apreendido pelos investigadores, que terão que determinar se Antonella estava em contato com outros participantes e se alguém a convidou para participar do desafio.

Diante da tragédia, a plataforma fundada em 2016, que afirma ter 100 milhões de usuários na Europa, divulgou um comunicado.

“A segurança da comunidade TikTok é a nossa maior prioridade, estamos à disposição das autoridades competentes para colaborar em qualquer investigação”, escreveu.

