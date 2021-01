Momento de desespero: Vídeo mostra deslize ao capturar cobra-rei e quase termina em ataque

Um especialista em répteis protagonizou um vídeo que deixou muitas pessoas tensas na Internet. Na gravação, é possível ver como um pequeno deslize fez com que ele se tornasse indefeso ao ataque de uma cobra-rei, uma das maiores espécies venenosas do mundo.

De acordo com a National Geographic a quantidade de neurotoxina que essas cobras podem liberar em uma única mordida é suficiente para matar 20 pessoas, afetando o sistema nervoso, principalmente o centro respiratório do cérebro, causando parada respiratória e insuficiência cardíaca.

Na gravação, a cobra grande consegue ser contida, mas não sem antes desferir um bote que faz o capturador perder o equilíbrio e cair. É importante lembrar que esta espécie pode chegar atingir 5,5 metros de comprimento e consegue elevar até um terço do seu tamanho fora do chão para intimidar suas vítimas.

O vídeo foi publicado pela agencia ANI no Twitter e rendeu brincadeiras por parte dos usuários: “Um título apropriado deveria ser 'Um resgatador de cobras teve que ser resgatado enquanto tentava resgatar uma cobra'”, comentou um deles, segundo o portal NDTV.

Confira:

#WATCH | A reptile expert narrowly escapes being bitten by a Cobra snake while trying to catch the animal

Shivamogga, #Karnataka pic.twitter.com/czTc7Zv7pu

— ANI (@ANI) January 12, 2021