Mulher confunde batata enterrada com dedo e chama a polícia

A inglesa Katie Wilkinson, de 26 anos, estava passeando com seu cachorro quando avistou algo estranho enterrado na lama, na cidade de Winlaton, que a deixou completamente aterrorizada.

Parecia muito com um ‘dedão do pé’ saindo para fora da terra que poderia indicar, concluiu ela, que havia um cadáver enterrado no local, de acordo com o Daily Mail.

Rapidamente Katie buscou uma máquina fotográfica e fez imagens, as quais foram compartilhadas com amigos, que concordaram que era o dedo do pé de alguém e que ela deveria chamar a policia imediatamente.

Ela fez a denúncia por telefone e poucos minutos depois pararam na frente de sua casa vários carros com dezenas de policiais, cães farejadores, investigadores e delegados, parecendo uma ação de caça a um grupo terrorista como as que se veem na TV.

Após hora de procura pelo local indicado por Katie os investigadores e os cães farejadores voltaram com uma coisa que seria o tal “dedo do pé”. Não era um cadáver, nem mesmo era o dedo de alguém, mas simplesmente uma batata brotando da terra.

Envergonhada, Katie pediu desculpas para movimentar toda a polícia da cidade por causa do tubérculo.