Vídeo registra menino fugindo desesperadamente de guaxinim que queria seu lanche; assista

Divulgado no YouTube há cerca de um mês, um vídeo mostra o desespero vivido por um menino na tentativa de garantir seu lanche. Nas imagens, que estão repercutindo entre os internautas, o garoto é flagrado correndo desesperado para fugir de um guaxinim que queria o saco que estava em suas mãos.

Toda a situação foi registrada por uma pessoa que estava no local e como pode-se perceber, as outras caíram na risada com o ocorrido.

Ao analisar o vídeo, é possível notar ainda que o menino tentou de todas as formas não ceder, porém não conseguiu, então em uma tentativa desesperada, jogou o saco para o alto e continuou correndo.

Vendo o que havia acontecido, o guaxinim aproveitou a situação para pegar o saco, que possivelmente tinha algum alimento dentro.

Não há informações de onde o fato aconteceu e nem sobre o conteúdo da embalagem.

Quer ver como foi este momento? Confira a seguir o vídeo divulgado no YouTube.