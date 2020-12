Metade da riqueza mundial está concentrada nas zonas vermelhas deste mapa

A soma do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, da União Europeia e do Japão representa quase a metade de toda a riqueza produzida no mundo em 2019.

Quando somos ainda mais detalhistas, podemos perceber que a atividade econômica é gerada em áreas mais específicas desses países: no caso dos Estados Unidos (que representa 25% da economia mundial), por exemplo, estamos falando apenas dos estados da Califórnia e do Texas, além de sua Costa Leste, onde está a Flórida e Nova York.

Reprodução / Strambotic / Reddit

Um mapa elaborado por um usuário do Reddit e publicado pelo Strambotic revela toda essa concentração de renda. A União Europeia, sim, está lá, mas apenas o que correspondia a este lado do Muro de Berlim, além do Reino Unido. A China também está lá, mas apenas a sua costa leste.

Ainda completam o ‘time dos ricos’ Japão, Coréia do Sul e Taiwan, além de partes dos Emirados Árabes Unidos e do Kuwait (riquíssimos em petróleo).