Vídeo incrível: cachorro é resgatado após desaparecer em espuma do mar de um metro de altura

Um cachorro foi resgatado por seus donos após desaparecer em uma camada de espuma do mar de um metro de altura. O caso aconteceu na cidade de Byron Bay, na Austrália.

Segundo o The Guardian, o governo local vem alertando que os banhistas se mantenham longe da densa camada de espuma que invadiu as praias da região após fortes tempestades:

"Criaturas marinhas como cobras podem estar escondidas ali." – Alertou Nathan Fife, que supervisiona os serviços de salvamento.

VEJA MAIS:

◦ O doce veneno do escorpião: caçador vende cada grama da substância mortal por 50 mil reais

◦ Do tamanho de uma ave: mariposa gigante é encontrada na cidade-fantasma de Chernobyl

◦ Mulher que postou vídeo decapitando uma coruja é morta a tiros na Colômbia

De acordo com especialistas, a espuma é formada por água salgada, algas, gordura e poluição. Confira abaixo o vídeo do momento em que o cachorro reaparece:

Hazel the dog rescued from sea foam in Byron Bay, Australia. Sea foam often forms when strong winds and large waves whip up the cresting waves. pic.twitter.com/KSmREu2ADs

— BBC Weather (@bbcweather) December 14, 2020