Indians: 100 anos após ser fundado, time de beisebol dos EUA vai mudar o seu nome, considerado racista

Após anos de protestos de torcedores e de povos pré-colombianos, o time de baseball Cleveland Indians (ou ‘Os índios de Cleveland’, em tradução livre para o português) decidiu mudar de nome.

Segundo o The New York Times, a mudança seguiu a decisão do time de futebol americano Washington Redskins (‘Os peles-vermelhas de Washington’), em julho de 2020, cujo nome também passou a ser visto como racista.

A transição para um novo nome não é imediata, por envolver muitas considerações logísticas, incluindo o trabalho dos fabricantes de uniformes. Logo, o time estrearia com o seu novo nome somente em 2022.

Recentemente, o Cleveland já havia removido o ‘Chief Wahoo’, mascote do time inspirado no povo Cherokee, de sua logomarca.