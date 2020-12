Prostituta protesta estado por fechamento de bordéis durante pandemia

Uma prostituta do estado de Nevada, nos Estados Unidos, está processando o governo local para obrigá-lo a reabrir os bordéis, fechados durante a pandemia de covid-19.

Alice Little entrou na Justiça alegando que as profissionais do sexto estão passando por dificuldades financeiras devido ao fechamento dos bordéis em Nevada, único estado norte-americano onde a prostituição é legal.

Ela decidiu entrar na Justiça depois que o governador determinou a reabertura do comércio local, mas exclui a reabertura dos bordeis. Little disse que o governador permitiu que comércios com alto potencial de contato, como salões de beleza e spas reabrissem, por isso não via motivo para manter as casas de prostituição fechadas.

Em resposta a ação judicial, o governador do estado disse que sua prioridade é abrir as escolas, não os bordéis. (Com NY Post)