Fotógrafo capta imagem de um incrível e desconhecida abelha azul

Uma foto publicada por um fotógrafo especializado em vida selvagem chamou a atenção das pessoas nas redes da Austrália.

A foto mostra uma abelha azul que muitas pessoas sequer sabiam que existia, mas que pode ser encontrada em qualquer lugar do território australiano.

A abelha de faixa azul vive solitária e também tem ferrão, mas não é agressiva e não produz mel.

Elas são atraídas por plantas nativas e chacoalham a planta para remover o pólen.

A foto do curioso inseto foi postada no Facebook por Nick Volpe e chamou a atenção dos internautas: ”Isso é incrível! Nunca vi ou ouvi nada parecido! “, disse um deles. (Com Daily Mail)