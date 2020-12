Mulher de 30 anos com covid-19 é entubada e pede ao médico: “Não me deixa morrer”

Uma postagem de um jovem médico que atua na linha de frente na luta contra a covid-19 emocionou e viralizou nas redes sociais. Nela, ele conta as últimas palavras ditas por uma mulher de 30 anos internada com coronavírus e prestes a ser entubada: “Não me deixa morrer”, pediu ao médico.

O médico Iago Polo, de 27, disse que esse foi um dos momentos mais tristes que viveu desde o início da pandemia. “Acho que depois de ouvir isso, a gente leva essas palavras para sempre com a gente.”

A paciente, cujo nome foi preservado, é de risco, pois é obesa e tem hipertensão, o que pode agravar a infecção de coronavírus, e resistiu quando recebeu a informação de que seria necessário fazer a entubação, pois sua saturação de oxigênio estava muito baixa.

LEIA TAMBÉM:

O médico disse que ela concordou com o procedimento apenas no último sábado, quando a dificuldade de respirar aumentou muito e não havia mais o que fazer.

A postagem teve 68 mil visualizações no Twitter.