Momento de pânico: Bateria de celular explode no rosto de homem que tentava trocá-la; vídeo

Um vídeo publicado pelo site Live Leak mostra um momento de desespero vivido por um homem que visitava uma loja de assistência técnica, localizada na cidade de Tianjin, na China.

Segundo o site de compartilhamento de vídeos, o acidente aconteceu no último dia 6 de dezembro e como se pode ver nas imagens, havia várias outras pessoas no local, no momento do ocorrido.

Ao que se sabe, o homem tinha comprado uma bateria nova para seu celular em um site e havia ido até a loja para pedir ferramentas emprestadas para poder trocá-la.

De toda forma, antes mesmo de concluir a troca, uma explosão ocorre repentinamente conforme é possível assistir no vídeo.

Sobre o homem, ele teve queimaduras no rosto devido a proporção do fogo.

Ficou curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo compartilhado no YouTube.