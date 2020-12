Fotos que mostram a boca de uma píton por dentro revelam como uma mordida desta cobra pode ser dolorosa

A cobra píton não é venenosa, mas certamente uma mordida dela pode ser muito dolorosa e fazer um estrago tanto em um animal, como em um humano. Não é atoa, que uma foto viral no Instagram que mostra o interior da boca do réptil e seus dentes afiados acabou deixando as pessoas impressionadas.



Publicidad



De acordo com a National Geografic, as pítons são carnívoras e matam por constrição, abocanhando a vítima com seus dentes afiados, enrolando seu corpo ao redor do animal e apertando até que ele sufoque. Os ligamentos elásticos das suas mandíbulas permitem que eles possam engolir inteiros animais grandes.

Uma das integrantes da equipe de capturadores de cobra australiana Snake Catcher Victoria, foi vítima do ataque de uma píton e o vídeo, com imagens sensíveis, mostrou como pode ser doloroso. Confira:

Veja mais vídeos: