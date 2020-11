Vídeo flagra homem usando carrinho de supermercado para descer Serra para o litoral

Esse é o típico vídeo que você possivelmente terá que assistir mais de uma vez para comprovar que de fato está acontecendo. Registrada por um integrante da equipe do Diário do Litoral, a gravação flagra um homem utilizando um carrinho de supermercado para descer a Serra que dá acesso ao litoral paulista. O fato aconteceu no fim da tarde (5).

Nas imagens, que repercutiram nas redes sociais, é possível ver como o indivíduo, não identificado, usa o seu “veículo” para se locomover. Ele chega em determinados momentos dar alguns impulsos, mas aproveita na verdade o trajeto íngreme para ajudar na descida.

Surpreso com a situação, a pessoa responsável pela gravação ainda diz: “No meio do túnel aqui descendo para a Baixada e o cara está descendo de carrinho de supermercado. Corajoso”.

Vale reforçar que este é um fato que oferece risco não só aos motoristas, mas também ao próprio rapaz, uma vez que como se pode perceber ele não possui nenhum tipo de equipamento de proteção e principalmente o “transporte” utilizado não é correto e nem tem esta finalidade.

E embora esta situação possa surpreender muitos internautas, não é a primeira vez que algo do tipo acontece.

Ficou curioso? Assista abaixo o vídeo: