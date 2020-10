‘Estou muito mal’: Filha de Cupertino faz desabafo após equívoco na prisão do pai

Isabela Tibcherani, filha de Paulo Cupertino, foragido desde o ano passado após se tornar o principal suspeito do assassinato do ator Rafael Miguel e seus pais, se manifestou ontem (28) em suas redes sociais, após o equívoco na informação de que o pai havia sido preso em uma cidade do Paraná.

A informação havia sido a princípio confirmada pela Polícia Militar paranaense, mas que posteriormente voltou atrás e disse que não haviam capturado Cupertino.

Logo após esta atualização, Tibcherani fez uma publicação demonstrando estar bastante revoltada com a atuação da polícia e a reprodução do caso na mídia, que posteriormente foi apagada.

Horas depois, Isabela voltou à sua conta no Instagram e publicou uma foto chorando com um desabafo, que comoveu diversos internautas: “Esse é o resultado das notícias espalhadas, de milhares de ligações no meu celular, em questão de minutos. Peço desculpas pela explosão, mas já é difícil demais ter que lidar com tudo e ainda receber esse turbilhão de informações. Sinto muito, mas estou muito mal, exausta emocionalmente. Vou tirar um tempo e, quem sabe, volte aqui. Não sei. Passei muito mal com tudo isso. Só quero paz. Obrigada por todas as mensagens de apoio”, publicou a jovem.

Depois do desabafo, Tibcherani retornou em seus stories, com um semblante mais tranquilo, e disse que estava mais calma e que a sua manifestação anterior era devido a quantidade de informações que recebeu e que era um dia “atípico”.

Por fim, sobre o pai, Paulo Cupertino, ele segue foragido e a polícia trabalha agora para desenhar o passo a passo feito e encontrar o seu paradeiro.