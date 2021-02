Vamos começar com um resumo dos principais temas desta semana nas previsões astrológicas para a primeira semana de fevereiro. E na sequência você pode se aprofundar sobre os significados de cada um dos movimentos astrológicos:

Aspectos entre Vênus, Saturno e Urano podem trazer mais deveres e chatices e potencial de imprevistos e agitação, em especial da metade da semana.

podem trazer mais deveres e chatices e potencial de imprevistos e agitação, em especial da metade da semana. Sol e Marte estão em tensão desde a semana passada e podem aumentar a agitação no âmbito coletivo e pessoal.

desde a semana passada e podem aumentar a agitação no âmbito coletivo e pessoal. Com Mercúrio Retrógrado vai ser preciso jogo de cintura para lidar com pequenos atrapalhos no dia a dia, remarcações e mudanças de última hora.

Relações e parcerias podem ficar mais sujeitas a chuvas e trovoadas em praticamente todo o mês de fevereiro. Estratégia e inteligência emocional podem fazer toda a diferença.

Vênus muda de signo e entra no livre Aquário. O modo de se relacionar pode ter mais liberdade, criatividade e independência. Para quem curte relações mais soltas, é o trânsito ideal.

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. As previsões para a sua vida, em que você pode analisar os seus trânsitos astrológicos pessoais, com base no seu mapa astral, estão no Horóscopo Personare.

Jogo de cintura para lidar com Mercúrio retrógrado

Mercúrio retrógrado começou no dia 30 de janeiro e vai até 20 de fevereiro. Ou seja, quase todo o mês de fevereiro (veja todos os planetas retrógrados de 2021 aqui). O lado bom de Mercúrio retrógrado é o potencial de retornos de amigos, conhecidos, ex. Pessoas voltam, assuntos voltam, o passado bate mais à porta e às vezes isso pode ser bacana. Você também pode retomar projetos, ideias ou aprendizados e reflexões mais profundas podem surgir.

Pontos que pedem atenção com Mercúrio retrógrado

É mais difícil tomar decisões, pois há mais indecisão. Quando for possível, pode ser melhor deixar para tomar decisões depois da retrogradação, já que situações podem mudar. Exemplo: você compra uma passagem aérea na promoção durante a retrogradação e depois descobre que não vai mais ser possível viajar naquele período.

Aumento de distração. Confira mais o que fizer para evitar que comunicações, textos e artigos saiam com erros ou faltando informações.

Aparelhos falham e pifam mais, redes e Internet ficam mais instáveis e podem sair do ar. Dá para fazer reuniões online e lives, mas já conte com um tanto de imprevisto e atraso para este tipo de atividade.

Potencial de retrabalho. Algo feito pode retornar para ser refeito por qualquer motivo.

Aumentam os imprevistos, compromissos têm de ser remarcados, não raro em um efeito cascata.

Compras realizadas ficam mais sujeitas a algum tipo de erro, equívoco, arrependimento ou atraso. Quer comprar um novo aparelho de celular e o seu ainda está bom? Espere Mercúrio ficar direto.

Potencial de mal entendidos. Cheque o entendimento das outras pessoas sobre a sua mensagem.

Forte irritabilidade no ar

O Sol em quadratura com Marte, presente desde a semana passada – quando Marte também quadrou Júpiter (ainda um pouco presente nesta semana), com incremento de ações imprudentes ou até arrogantes – é um aspecto que nos deixa mais irritáveis e com o famoso “pavio curto”. Veja algumas dicas ligadas a ele.

Observe como anda a sua impaciência e impulsividade em uma época em que muitas pessoas podem agir de forma irrefletida em suas decisões (podendo se arrepender depois). Ou, ainda, bater de frente com alguém. Não raro, isso é desnecessário e há chance de encontrar uma via mais amena para solucionar a questão.

Assertividade pode ser requerida de você para resolver uma questão. Pense no melhor jeito para fazer isto. Às vezes, precisamos pontuar algo, mas, se estivermos de cabeça quente, podemos fazer isto de uma maneira pouco adequada, que não nos favorece.

Se seu estresse estiver alto, já que a combinação Sol/Marte causa aumento da agitação e excesso de atividades, tire um tempo em algum momento do dia para voltar a se centrar e se acalmar .

. Atividade física, algo associado a Marte, também é algo que ajuda a encontrar equilíbrio.

Tente estabelecer prioridades e cortar excesso de estímulos que aumentem ainda mais a agitação e nervosismo, como a visualização excessiva de aplicativos de mensagens ao longo do dia.

No contexto coletivo, a quadratura de Sol com Marte pode ocasionar aumento de acidentes, violência, incêndios, assaltos, calor e situações de emergência. E ela ainda vai se somar a outro aspecto que traz imprevistos, como você vai ver aqui nas previsões astrológicas para a primeira semana de fevereiro.

O mote “muita calma nesta hora” pode ser um bom bordão para os primeiros dias deste mês.

Vênus em Aquário: relações com mais liberdade e criatividade

Depois da passagem de Vênus por Capricórnio em janeiro, com uma abordagem de mais cautela e estabilidade no que se refere a relações e finanças, Vênus ingressa em Aquário já na segunda-feira (01), ficando neste signo até o dia 25.

As relações ganham um tom mais livre, criativo e espontâneo com Vênus em Aquário.

Para quem busca relações sem amarras ou com mais diversidade, esse é o momento ideal para encontrar pessoas que queiram viver isto.

Para quem está em um compromisso sério, a passagem de Vênus por Aquário pode significar uma fase para quebrar um pouco a rotina e buscar estímulos. Aquário adora sacudir a mesmice e se abrir a novidades. Você pode sentir tudo isso na área da sua vida que está sendo ativada por Vênus neste momento.

Para saber qual é a área, vá até seu Horóscopo Personalizado e veja qual casa astrológica Vênus está passando no seu céu pessoal agora. No exemplo da figura abaixo, a pessoa está passando por um trânsito de Vênus na casa 5. Isso significa que a passagem de Vênus por Aquário no céu coletivo pode tocar nos assuntos da quinta casa astrológica desta pessoa.

O signo de Aquário ama a interação com amigos e grupos. Se não estivessemos vivendo a pandemia de Covid-19, este momento prometeria ser de um Carnaval com muita curtição e sem compromisso.

Mas atenção: compras e investimentos tendem a ser feitos mais no impulso, até por haver mais abertura a coisas novas. Talvez não seja o melhor momento para investimentos de maior porte por causa do tom geral do Céu em fevereiro.

Há, em 2021, particularidades específicas nesta passagem de Vênus por Aquário. Pode-se dizer que em fevereiro você vai ter a oportunidade de dar especial atenção a forma como se relaciona, às parcerias e ao uso do dinheiro, temas de Vênus.

Ademais, relações com alguma vulnerabilidade podem chegar ao fim. Há potencial de rompimentos, seja no amor, seja nas parcerias, neste mês.

Vênus entre Saturno e Urano: obrigações x impaciência e irritação

Nesta primeira semana de fevereiro, Vênus está em conjunção com Saturno, o que significa que deveres e chatices podem ser impor ao lazer, ou podem surgir empecilhos para encontros e lazeres, como um resfriado. A conjunção exata ocorre no sábado (06), observe como vai ser este dia para você.

Vênus/Saturno às vezes traz uma sensação de “secura” na vida (que pode ser momentânea), como achar que só trabalha e tem e divertido pouco, e de um senso de exigência maior com as relações, o que nem sempre é negativo, pois pode indicar trabalhar em questões necessárias e sugerir algumas mudanças (Vênus vai fazer aspecto com Urano, que é ligado a isto) ou você mudar a sua forma de agir.

Vênus/Saturno também nos torna mais suscetíveis e sensíveis nas relações, com qualquer coisa podendo virar um problema ou questão, situação que requer, portanto, um pouco mais de diplomacia, e você já notou que este não é um ponto forte da semana, mas que deveria ser levado em conta.

O dinheiro também tende a estar mais apertado para muita gente, ou então surgirem as famosas “despesas necessárias”, como um tratamento dentário que não pode ser adiado ou a compra de um equipamento imprescindível.

Em paralelo a este aspecto, a partir da quinta-feira (04), Vênus também quadra Urano, que tem viés de impaciência. Então, pense em algo que pode requerer paciência, como uma longa reunião de trabalho online. As pessoas podem estar mais sem paciência para tal reunião no meio desse contexto bem agitado.

Além disso, a combinação de Vênus com Saturno e Urano pode levar muitas pessoas a questionar se devem manter ou romper com algo ou alguém. Não raro, pode haver esfriamento ou afastamento, às vezes por fatores de ordem maior (como excesso de trabalho).

Para casais ou parcerias que estejam muito estremecidos, é um aspecto com alto potencial de ruptura, que pode se desdobrar em fevereiro. Pode indicar ainda um período com baixo grau de harmonia, algo bastante difícil para relações já em tensão.

Vênus/Urano também pode indicar agitação e situações imprevisíveis para si mesmo e/ou pessoas próximas a partir da metade da semana, como emergências médicas.

Em termos de investimentos de maior porte, é um aspecto de alta imprevisibilidade, que pode sinalizar mudanças de ideia. Além disso, como foi dito, Mercúrio também está retrógrado, fator que não auxilia em nada na clareza deste tipo de operação.

No âmbito coletivo, Vênus/Urano é tendente a protestos, aumento de rebeldia, e, ainda, com possibilidade de violência, pois o Sol quadra Marte, outro aspecto inflamável.

A Lua minguante inicia na quinta-feira (04). Pode ser um fator de progressiva amenização de uma determinada conjuntura, já que tem energia de encerramento de ciclo, com a próxima Lua Nova ocorrendo em 11/02.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

