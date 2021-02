Amor em fevereiro de 2021; veja as previsões da numerologia

Na Numerologia, fevereiro de 2021 é o Mês Universal 7 dentro do Ano Universal 5. No geral, pode valer a pena se comprometer com pelo menos uma mudança em sua vida. Como tanto o 5 quanto o 7 são números voltados para a busca de conhecimentos, fevereiro é um período muito apropriado para ler, estudar, fazer cursos, abrir a mente para percepções mais amplas e profundas a respeito do que quiser aprender e aprimorar.

Como o 7 costuma indicar tendência a mal entendidos e situações esquisitas, e tendo em vista que estamos num ano repleto de surpresas e imprevistos, fevereiro requer atenção especial. É preciso ter cuidado com distrações, acidentes e o medo da mudança. Com fé e conhecimento, com coragem e ousadia, bem como concentração nas palavras, você poderá encontrar soluções para os desafios deste período.

Como a Numerologia para fevereiro de 2021 é feita? Estamos em um ano 5 (2+0+2+1) e fevereiro é o mês 2, com isso soma-se 5 + 2 = Mês Universal 7.

Para ler as previsões para a sua vida, você precisa saber qual é o seu Ano Pessoal em 2021, que pode ser calculado gratuitamente aqui no seu Mapa do Ano. Se você quiser aprofundar a leitura e entender mais sobre sua vida neste trimestre de 2021, acesse suas Previsões Numerológicas.

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – MÊS PESSOAL 3

Para quem busca um relacionamento: neste mês você pode estar com maior confiança para conquistar quem você tem interesse em se relacionar. É um momento apropriado para o romantismo e o início de uma relação. Inclusive, você pode ser perceber com disposição em conhecer gente nova, se socializando com maior frequência. Como estamos em época de pandemia, aproveite o uso de aplicativos ou das redes sociais nesse processo.

Para quem tem um compromisso sério: fevereiro pede a busca pela renovação do prazer, inclusive sexual. Por isso, procure propor novas ideias e mudar algo na rotina entre você e a pessoa parceira. Implemente novidades mais românticas. O universo infantil e a fertilidade estão em alta neste mês.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 4

Para quem busca um relacionamento: eis um mês que você pode sentir maior necessidade de estar em um relacionamento. E que tenha potencial de durar, porque você preza por laço seguro. A disposição de estar numa relação repleta de companheirismo, tanto com amparo emocional quanto prático-material, estará em destaque. Procure observar os detalhes que merecem ser bem avaliados numa pessoa e nas trocas, a fim de comprovar se vale a pena construir as bases deste vínculo.

Para quem tem um compromisso sério: se você estava esperando um mês apropriado para firmar um compromisso ou formalizar um laço afetivo, chegou o momento. Para quem já está num relacionamento assim, fevereiro demandará mútuo apoio entre você e seu par, como ajudar e oferecer seu colo, ou receber o amparo (emocional e material) de seu par. Algumas questões financeiras, familiares ou residenciais demandarão mais diplomacia e diálogo para, juntos, resolverem divergências e darem conta de maiores responsabilidades.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 5



Para quem busca um relacionamento: seu magnetismo, inclusive sexual, estará forte em fevereiro. Seu poder de atração, também. Sua disposição em se aventurar romanticamente se encontrará intensificada, lhe abrindo para experimentar. Talvez você não deseje compromisso, mas em conhecer e viver o prazer. Então, paixão e sexo poderão apimentar sua vida neste mês.

Para quem tem um compromisso sério: a vida a dois precisará de novidades. A rotina não poderá soterrar a sua disposição em viver uma fase mais intensa, romântica e prazerosa com a pessoa parceira. Expresse o que quer de novas experiências, inclusive sexuais, com seu par. Busque renovação e novos estímulos, a fim de não ficar na insatisfação de uma relação monótona e nem de se envolver num triângulo amoroso.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – MÊS PESSOAL 6



Para quem busca um relacionamento: eis um mês muito propício para construir um vínculo afetivo repleto de companheirismo. Essa oportunidade poderá vir de uma amizade que se transforma em amor ou de alguma amizade lhe apresentando alguém interessante. Mas você precisará se cuidar para não deixar que um excesso de exigência já coloque terra sobre alguém com quem poderia já edificar as bases de um relacionamento.

Para quem tem um compromisso sério: como você ou a pessoa parceira poderão lidar com maiores responsabilidades familiares neste mês, será fundamental um oferecer seu apoio. Tente agir de forma justa a fim de dividir os deveres e as tarefas, sejam domésticas, profissionais ou financeiras. Diálogo e disciplina serão muito importantes, de modo a manter a relação, a saúde e a rotina em ordem. Reestruturar o companheirismo de vocês ao resolverem algumas divergências também será fundamental em fevereiro.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 7

Para quem busca um relacionamento: provavelmente você vai preferir manter-se sem um compromisso sério neste período. Como almejará passar mais tempo estudando ou descansando, curtindo férias ou indo final de semana para algum sítio ou cidade mais sossegada, sua prioridade não será tanto estabelecer um relacionamento. Também porque pode haver desconfiança maior, no sentido de temer envolver-se com alguém e perder a liberdade, a independência.

Para quem tem um compromisso sério: neste mês, você precisará de mais tempo para você, especialmente em termos de estudo, já que tanto o 5 quanto o 7 são números voltados para a curiosidade, a pesquisa, a busca por mais conhecimentos. Uma viagem de férias pode ser ótima ideia nesta época. E, quem sabe, criar um novo nível de intimidade com a pessoa parceira por meio dessa "lua de mel"? É importante buscar alguma mudança para que a confiança entre você e seu par seja renovada.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 8

Para quem busca um relacionamento: em fevereiro pode ser que você se interesse por alguém mais velho ou do trabalho e sinta vontade de construir bases para um vínculo a dois. O poder de concretização do seu Mês Pessoal 8 poderá ser direcionado justamente para a área dos relacionamentos (a qual tende a se encontrar em evidência neste ano de 2021, especialmente neste primeiro trimestre). Então, aproveite. Neste mês, seu lado prático poderá contribuir para cortar algumas expectativas irrealistas e ideais utópicos no que tange a um amor perfeito, a encontrar uma pessoa parceira perfeita. Com essa praticidade, poderá viver um romantismo com pés no chão.

Para quem tem um compromisso sério: neste mês, existe a tendência de você entrar em embate com a pessoa parceira, especialmente em relação a alguma divergência familiar, residencial ou financeira. Você e seu par precisarão de muita diplomacia e respeito pela vontade do outro. Se um não impuser o que considera certo ao outro, com ambos agindo de forma justa e madura, poderão resolver essas diferenças. E reestruturarem as bases de companheirismo na união de vocês. Maiores responsabilidades, familiares ou profissionais, demandarão uma boa administração do tempo para poderem também curtir a vida a dois.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – MÊS PESSOAL 9

Para quem busca um relacionamento: ainda há forte pendência, apego ou ressentimento em relação a alguém do passado? Você precisa dar um tempo, lamber as feridas e ressignificar o que viveu, a fim de realmente estar em condições de se abrir para um novo amor. Terapia, leituras, cursos, tudo que lhe propiciar um mergulho em seu íntimo valerá a pena neste mês.

Para quem tem um compromisso sério: você pode precisar de mais tempo para si em fevereiro. este pode ser um mês muito rico em termos de autodescoberta, autoconhecimento, estudos e pesquisas. Claro que esse direcionamento para sua vida interna poderá vir por meio de alguma crise afetiva ou um vazio existencial. Talvez o isolamento poderá ocorrer por meio de alguma viagem, seja sua ou de seu par. E tal distanciamento poderá ser um convite para o desapego e a introspecção.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 1

Para quem busca um relacionamento: o seu ímpeto de conquistar está a mil por hora? Se você direcionar essa maior coragem e ambição para alguma meta profissional, familiar ou estudantil, pode ser que você nem queira se abrir para uma nova história de amor. Mas se quiser, poderá ser o início de um relacionamento, construindo as bases para um vínculo sério e com potencial de longo prazo.

Para quem tem um compromisso sério: pode ser que você se perceba com vontade mais acirrada e querendo impor o que quer na sua vida a dois, tal como agindo de forma agressiva e ditatorial com a pessoa parceira. Esses embates e jogos de poder poderão ser marcantes em seu relacionamento. Então, tente fazer atividade física para gastar bastante dessa efervescente energia. E aja com assertividade, respeito à vontade da outra pessoa e com senso de justiça, inclusive para implementar alguma novidade ou projeto que permitirá ter mais segurança afetiva.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 2



Para quem busca um relacionamento: eis um período em que poderá voltar-se mais para o passado e refletir muito sobre algum relacionamento. Ou mesmo identificar padrões de comportamento e crenças que atrapalharam essas relações anteriores. Extraia daí lições valiosas sobre o que não mais repetir num próximo vínculo afetivo. Como o período é de maior romantismo, se não deixar esses fantasmas do passado lhe assombrarem, poderá iniciar um vínculo repleto de companheirismo e paixão.

Para quem tem um compromisso sério: neste mês, você provavelmente precisará contar com o apoio da pessoa parceira para resolver alguma pendência, viajar, fazer algum curso ou mesmo se recolher num período de mais retiro e introspecção. Ou será você que oferecerá seu amparo emocional e inspirador à pessoa amada. O período pode apresentar alguma divergência maior entre você e seu par. Com desapego e senso de justiça, poderão resolver. Se não conseguirem chegar a um acordo, existe a possibilidade de separação.

Yub Miranda

Yubertson Miranda é numerólogo, astrólogo e tarólogo e é graduado em Filosofia. Ama encontrar significado nos eventos do dia a dia. É autor das análises numerológicas do Personare.

