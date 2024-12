Mega-Sena: concurso 2804 vai pagar R$ 3,5 milhões nesta quinta-feira

O apostador que acertar as seis dezenas da Mega-Sena nesta quinta-feira (5) pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

ANÚNCIO

Quem for tentar a sorte na loteria deve correr e garantir sua aposta até 19h, horário de fechamento das lotéricas. É possível também apostar pelo aplicativo da Caixa ou pelo site Loterias Online, para quem for maior de 18 anos.

A aposta simples da Mega, com 6 números marcados no volante, custa R$ 5. Quem preferir pode marcar mais dezenas, mas o preço da aposta sobe de forma desproporcional, podendo chegar a R$ 193.800,00 para quem apostar com 20 dezenas.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, que ficam em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Youtube e no Facebook.

PRÊMIO MILIONÁRIO SAIU EM ARARAS (SP)

O prêmio milionário de R$ 74.745.172,19 pago no sorteio da última terça-feira foi pago a um bolão com três cotas feito na cidade de Araras, no interior de São Paulo.

Mega-Sena da Virada

As lotéricas já começaram a receber as apostas para a famosa Mega da Virada, que segundo a Caixa deve bater o recorde de maior prêmio da história das loterias, com previsão de R$ 600 milhões.

ANÚNCIO

Assim como nos concursos normais, a aposta simples da Mega da Virada custa R$ 5.

Como se trata de um sorteio especial, ele não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, ganha os apostadores que fizeram a quina e assim por diante.